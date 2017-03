MOLDE: Julie Seem fra Grong er norsk mester i volleyball for U19.

Hun spiller for Skjeberg som gikk til topps i U19-mesterskapet i Molde søndag.

Laget hennes slo KFUM Stavanger 2-0 i finalen, etter 25-22, 25-16 i sett.

Hun går på skole for Topp Volley Norge på Sand i Rogaland, og seks av spillerne her spiller for Skjeberg.