Stang ut på bortebane

TRONDHEIM: Lørdagens oppgjør mot NTNUI 3 ble en jevn affære, som til slutt endte i poengdeling på stillinga 24–24.

Til pause var det Trondheimslaget som ledet med ett mål og sifrene 13–12.

Sikret poeng på tampen

– Vi spiller periodevis veldig bra, men så ramler vi litt sammen innimellom. Det blir litt for variabelt, oppsummere Namsos-trener Tor Åge Grindberg.

– NTNUI drar litt ifra utover i andre omgang, men så våkner vi helt mot slutten og sikrer uavgjort i siste sekund. Jeg er fornøyd med at vi greier å få med oss ett poeng på tampen.

Ble hengende etter

Søndag var Vikhammer 2 motstander for namsosingene.

Det endte i firemålstap og stillinga 26–22 til heimelaget.

– Vi sliter i starten og blir liggende under 5–1 allerede etter fem spilte minutter. Vi klarer aldri å hente inn forspranget igjen, selv om vi bare ligger ett mål bak et stykke ut i andre omgang, forteller Grindberg, som likevel gir spillerne skryt for innsatsen.

– Vi spiller en langt bedre kamp i dag og møter også et bedre lag. Vi står spesielt godt imot i forsvar, sier Namsos-treneren, som nå ser fram til å møte naborival Rørvik i siste kamp for sesongen.

– Det tror jeg kan bli et artig oppgjør, smiler Grindberg.