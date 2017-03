Møt Viknas egen veteranbåt

RØRVIK: – Kaptein Dyre er bygget i 1893, og det er ikke mange båter i landet i den alderen. Når det i tillegg er snakk om en slepebåt som er veldig lite ombygget, er det veldig unikt, sier Dag Espen Ramfjord som sammen med Nikolai Bergersen utgjør styret i Stiftelsen Veteranbåtlaget Kaptein Dyre.

Skrei på alle bord under festivaldagene Ingen skal gå sultne heim Skreien som kommer inn til kysten av Namdalen for å gyte nå på denne tida av året er en av de aller ypperste råvarene for fantastiske måltid. Og selvfølgelig dreier Skreifestivalen seg mye rundt gleden av å spise fisken.

Bli med på fiskeværet Vandsøya En av de mest populære attraksjonene på Skreifestivalen er turen ut til fiskeværet Vandsøya. Og selvfølgelig er det mulig i år også.

– Bakgrunnen til at denne båten nå plutselig har fått heimeadresse på Vikna i stedet for Trondheim skyldes litt tilfeldigheter. Gjennom vårt firma Lauvøya Maritime gjorde vi en større jobb på båten i fjor høst. De som da sto bak stiftelsen har flere andre båter, og det ble lite tid til å ta seg av Kaptein Dyre. Nærmest på spøk foreslo vi at vi kunne ta over båten, og nå på nyåret ble det slik, sier han.

Lær om historien bak vinterfisket Under festivalen åpner også Folla Kystlag opp Mobrygga for publikum.

Full fart på kveldene Det er ikke bare på dagtid det foregår saker og ting i Rørvik i forbindelse med Skreifestivalen. På kveldene vil det være like hektisk.

Nå ligger båten i Lauvøya, og de har planere om å ha den liggende i Rørvik på sommeren slik at flest mulig skal få se og oppleve den gamle skuta.

– Første sjanse til det blir nå under Skreifestivalen, sier han.

Enorm interesse for Fiskarbondens marked Markedet eksploderer Fiskarbondens marked er Kystmuseets ansikt utad og svært viktig under Skreifestivalen. Derfor er Kristin Kjønsø glad for at interessen nærmest eksploderer for markedet.

Hurtigbåtskyss med lokal guide Ekstratur med Foldafjord fra Namsos, Jøa og Abelvær til Rørvik blir det også under Skreifestivalen i år. Og nå for første gang med guide.