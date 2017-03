Trygg seier for heimelaget

RØRVIK: Tirsdag kveld var det klart for nabooppgjør i Rørvikhallen, og mange hadde tatt turen for å få med seg kampen. Håndballdamene fra Kolvereid hang godt med i de første minuttene av kampen, og det var tydelig at de hadde forberedt seg godt.

Etter en halvspilt førsteomgang dro heimelaget i fra, og da kampen ble blåst av til pause sto det 18-9 til heimelaget. Rørvik-damene var overlegne fra første start i andre omgang, men bortelaget ga aldri opp kampen, og beholdt humøret og tempoet ut kampen.

Etter 60 spilte minutter sto det 33-15 på tavla, og heimelaget kunne juble for en trygg seier på heimebane. Banens beste spiller på Kolvereid ble Julie Kvisterø, og på Rørvik ble Nora Ulsund Sinkaberg kåret til det samme. Sistnevnte debuterte i mål, og reddet blant annet to straffer i løpet av kampen.