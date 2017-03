Økt vegavgift på Hølbekkvegen i Lierne

LIERNE: Formannskapet i Lierne har sagt ja til en søknad fra styret i Hølbekken vegforening om å heve bomsatsene på Hølbekkvegen fra Laksjøli til Åness.

Prisen for en enkelttur med personbil heves fra 50 til 60 kroner, mens prisen for et årskort beholdes uendret med 400 kroner.

Det innføres samtidig ei avgift på 100 kroner for en enkelttur med kjøretøy over 7,5 tonn. Vegavgifta har ikke vært endret siden 2009 og vegforeninga har gått med underskudd det siste året.