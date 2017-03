Slik har natta vært, og slik blir dagen i dag

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt kan fortelle om en rolig natt i Namdalen, som ikke har brakt noen meldinger i loggen.

Ifølge vegvesen.no skal trafikken gå som normalt.

Været

I tolv-tida i dag, skal det blåse opp til kuling på kysten mellom Rørvik og Lødingen. Vinden vil holde seg stabil, før den avtar på torsdag morgen. Ellers vil det bli en del nedbør i Namdalen fra morgenen av i dag. I midtre og ytre deler av Namdalen vil det bli regn eller sludd, mens indre deler vil få snø. Det melder Yr.no.

Her er Meteorologisk institutts tekstvarsel for Trøndelag denne onsdagen:

Sørvestlig stiv kuling på kysten, om morgenen dreining til nordvest stiv til sterk kuling utsatte steder, først i sør. Sludd- og snøbyger.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at Toralf Trana som liten gutt var lenket til senga i to år på grunn av sykdom – og legenes spådom var dystre. Tirsdag feiret han sin 100-årsdag.

Gromus inviterer til jubileumskonsert på Kulturhuset i Namsos 20 år med lys, varme og ekte spilleglede I 20 år har de spredd musikkglede fra scenen. Det blir garantert følelsesladet når Gromus torsdag feirer seg selv med jubileumskonsert.

Taper store beløp på kunstig høy rente Til kamp for kraftmillioner Over natta har verdien på norske kraftverk falt med 54 milliarder kroner. Det betyr milliontap for norske kraftkommuner, som nå går til kamp for å øke kraftinntektene.

Les også at sykehusdirektøren møter sterk motstand fra legeforeninga. Og at ung, syrisk familie på fire har fått et nytt liv i Namsos med naboer som har trykket dem til sitt bryst..

Trygg seier for heimelaget Det endte i 33-15-seier til Rørvik da de tok i mot Kolvereid på heimebane tirsdag.

T-A skriver i dag at det jobbes for å videreføre lefsebakeriet i Lierne. I saken står det at Baxt AS skal være en av aktørene som har meldt sin interesse. Men foreløpig holdes kortene tett inntil brystet (saken krever innlogging).

Mister jobben - er optimist Ingen kom og klappet John Helge Inderdal på skuldra, men folk i Lierne er fulle av beundring over det han har gjort og optimismen som er skapt. Bakeriansatt Tor Arne Moen tror ikke siste ord er sagt.