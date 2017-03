Samboeren min ser spørrende på meg, mens fjeset får et stadig blekere drag over seg.

– Sa du seks uker?

En time tidligere på legekontoret på Poliklinkikken ved Sykehuset Namsos:

– Her må det operasjon til dersom du skal få tilbake normal bevegelighet igjen, fastslår mannen i hvitt.

Jeg har omsider fått svar på MR-prøvene etter å ha fått skuldra ut av ledd for sjuende (eller var det åttende?) gang på tolv måneder. Fall i trapp anbefales ikke. Ei heller å vente et helt år før man oppsøker lege med problemene.

– Du må belage deg på å bruke fatle i tiden etter operasjonen. Armene skal holdes helt i ro de seks første ukene, forklarer legen videre, mens jeg nærmest synker sammen i stolen. Av glede.

Seks uker med armene i fatle. Fryktelig praktisk når man lever et hektisk familieliv med to små barn, der minstemann på to attpåtil er ekstremt mammadalt og helst vil bæres rundt dagen lang.

– Hvordan skal dette gå, mumler jeg for meg selv, mens jeg ser for meg scenarioene som venter på heimebane under rekonvalesensperioden – som det så fint heter på legespråket.

Seks uker uten mulighet til å ta bleieskift.

Seks uker uten å kunne henge opp klesvask.

Seks uker uten matpakkesmøring.

Seks uker uten å kunne stå for middagslaging.

Seks uker ute av stand til å ta husvasken. For å nevne noe.

Det var nok akkurat samme tanke som slo samboeren min også, da jeg fortalte han om legens beskjed senere samme dag.

– Sa du seks uker? gjentar han.

Nå skal du virkelig få kjørt deg, kjære. Men hey, se positivt på det. Nå får du endelig lært deg innstillingene på vaskemaskinen vi kjøpte for fire år siden.

– Det e ei meining med alt, som svigermor pleier å si.