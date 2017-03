En solid dose G-dur-vitaminer

NAMSOS: Det er ikke lett å si hvem som koste seg mest, artistene på scenen, musikerne i husbandet eller de langt over 200 publikummerne i salen.

Men det er veldig lett å si at jubileumskonserten torsdag kveld ble en festaften hvor musikkgleden og livsgleden sto i aller fremste rekke.

Uten å ta veldig hardt i så er Gromus kanskje det kulturtilbudet som har hatt størst betydning for svært mange mennesker i Namsos uavhengig av funksjonsnivå.

Det ligger et enormt arbeid bak hver tone, hver tekst og hvert dansetrinn på eller foran scenen, og da er det herlig å oppleve at publikum lar seg rive med.

I jubileumsåret var det funnet plass til over 20 innslag, og selv om D.D.E. og Åge Aleksandersen fortsatt står Gromusene nærmest, fikk vi også smakebiter fra andre artister som Grannes, Rune Rudberg, Adele og klassikere som «Oh When The Saints» på programmet.

Kveldens spesielle øyeblikk for artistene, publikum og han som var kveldens overraskelse, var da Richard Raaen kom fram fra sceneteppet med saksofonen, og ble med på Åge Aleksandersens «Skin sola».

Som mange vet var Raaen pådriver og jobbet med Gromus i 18 år fram til 2015. «Lys og varme» har gjennom en årrekke vært en av signaturlåtene som veldig ofte har vært siste nummer.

I år fikk vi en annen Åge Aleksandersen låt som både understreker og oppsummerer 20 år med Gromus – «Levva livet» – for det er det dette egentlig handler om.