Forberedt til Påska

HØYLANDET: I nydelig vintervær sist helg hadde Nord-Trøndelag Røde Kors, avdeling Hjelpekorps, vinterredningskurs i Høylandet.

Her hadde Røde Kors 17 deltakere og 16 personer som hjalp til med organisering, veiledning, mat og markørtjeneste. Totalt var 33 personer i aksjon.

Kurset som ble kjørt, «Kvalifisert søk og redning vinter», kvalifiserer for å drive søk og redning etter savnede på vinteren.

– Kurset omhandler blant annet søk etter savnede i vinterfjellet, hvordan klare seg i vinterfjellet, overnatting utendørs på vinteren, håndtering av nedkjøling og hypotermi, og snøskredopplæring, opplyser Kim Daniel Dypingen, fagleder for ettersøkning i Nord-Trøndelag Røde Kors.

Søndag ble kurset avsluttet med skredøvelse sammen med politiet, politihunder og Redningshelikopter Ørlandet.

– Mange ivrige nedla god innsats her. Å drive søk og redning på vinteren trenger ikke være en enkel sak og krever mannskaper som er flinke til å ta vare på seg selv og andre. Røde Kors ønsker gjerne at flere friluftsinteresserte blir med for å drive med søk og redning, spesielt for vinterredning, sier Dypingen.

Å øve på kritiske hendelser som kan oppstå er svært viktig for det frivillige mannskapet.

– Røde Kors er bygd opp på frivillighet, så når noen er savnet eller skadet eller syk ute i terrenget er det vanlige mennesker som til daglig jobber med andre ting eller går skole som rykker ut for å hjelpe til, påpeker Kim Daniel Dypingen i Nord-Trøndelag Røde Kors.