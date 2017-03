To hunder påkjørt ved Flått

Etter sammenstøtet slo politiet fast at den ene hunden var død, mens folk på stedet prøvde å komme i kontakt med eieren. Da eieren ble funnet, fant politiet også den andre hunden, som hadde løpt hjem for egen maskin.

Det er ukjent hvor mye skader hunden eventuelt har. Det opplyser politiet på Twitter.

I natt ble det avholdt en trafikkontroll i Grong, i tidsrommet 00.05 til 00.40. Kontrollens fokus var promille. Fem førere ble kontrollert, og ingen overtredelser ble funnet, melder politiet.

Statens vegvesen melder om redusert framkommelighet på E6 ved Sefrivatnet, like nord for Majavatn. Her er ett felt stengt på grunn av stanset kjøretøy.

Det blåser på kysten. Og ifølge Yr.no er det kuling enkelte steder på kysten mellom Rørvik og Løding. Ellers vil det bli en overskyet dag i Namdalen, med temperaturer rundt null grader i ytre og midtre deler, og noe kaldere i indre strøk av Namdalen.

Her er Meteorologisk institutts tekstvarsel for Trøndelag:

Vestlig stiv kuling utsatte steder, torsdag morgen dreiende nordvest og om formiddagen minking til liten kuling, om kvelden vestlig frisk bris. Snøbyger eller sluddbyger, om kvelden avtagende bygeaktivitet.

