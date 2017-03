Behov for 3.000 nye lærere

STJØRDAL: I to dager har Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet vært samlet til seminar i Stjørdal, hvor både styreleder for skolen, rektor og statssekretæren i KD har valgt å delta.

Der la statssekretær Bjørn Haugstad (H) vekt på at det er svært viktig at universitetet lykkes med sin masterutdanning innen lærerutdanninga.

– For Nord universitet er det viktigste av absolutt alt å lykkes med denne masterutdanninga, sa han.

– I Nord-Norge er det behov for 4.000 nye lærere de neste ti årene. I Trøndelag snakker vi om 3.000 i samme tidsrom. Det vil si et behov for 300 nye lærere hvert eneste år, sa statssekretæren.