I helga skal det svinge på Ullvaren

NAMSOS: Og det svingte. Fra første tone.

Etter å ha starta rhythm and blues-helga med musikkquiz, gikk Kulturpatruljen på scenen – få dager etter at de spilte for Kronprins Haakon.

Etter at Grunnar Larsen og Otterøya Bluesband pakket ned instrumentene, var det tid for viril bluesmusikk med en imponerende kvalitet.

For etter 20 år i dvale sto Horny Haugums under lyskasterne med et sterkt nimannsband – før de overlot scenen til en av helgas store trekkplastre – Ram.

Lørdag skal følgende band på scenen på Ullvaren: