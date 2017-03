Oppholdsværet lar vente på seg til neste uke

NAMSOS: – På det varmeste kommer temperaturene opp på mellom åtte og ti varmegrader i Namdalen lørdag, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Sjur Wergeland til NA.

For etter noen dager i lavlandet med bar asfalt – har været vært preget av store snømengder inn mot helga. Men den forsvinner raskt igjen, skal vi tro meteorologen.

– Lørdag blir det ganske mye vind, og det kommer opp mot sterk kuling langs kysten. Det blir såpass mildt at nedbøren kommer som regn. Du må opp i 800 til 1.000 høydemeter før den faller som snø, sier Wergeland.

Og det varme været fortsetter gjennom helga.

– Søndag kommer det et kjempestort lavtrykk nord i havet – og namdalingene må forberede seg på at også søndagen blir grå, våt og mild. Det blir noen få grader kaldere, men det vil fortsatt være flere varmegrader, sier Wergeland.

– Når kommer godværet?

– Dere må nok smøre dere med litt tålmodighet. Mandagen ser egentlig ikke så veldig bra ut den heller. Det kommer inn et nytt lavtrykk vestfra med mer mildvær og regn. Det er først på tirsdagen at du kan få håpet opp igjen. Da ser det ut som det i store deler av Namdalen vil være lite vind – og det ser ut som dere vil få lengre perioder med oppholdsvær, sier den vakthavende meteorologen som tror at all snøen i lavlandet vil forsvinne før neste uke.

– Det ser ut som det blir veldig god smelting, sier han.