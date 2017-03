Sanner sier ja

NAMSOS: – Vi har lyttet til lokaldemokratiet og nærbutikken er viktig for den framtidige utviklinga av lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Namsos kommune åpnet i 2014 for at det kan bygges ny dagligvarebutikk ved bensinstasjonen på Bangsund, på østsida av Fv 17.

Statens vegvesen har hatt innsigelse til planen med henvisning til trafikksikkerheten. Det pekes på at det meste av boliger, skole og idrettsanlegg ligger på vestsida av fylkesvegen. Saken ble ikke løst ved megling.

– Vi har lyttet til kommune og lokalsamfunnet i denne saken. Det har vært et stort lokalt engasjement. Lokalbutikker er ikke bare for at folk skal få handle, men er også viktige møteplasser, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Namsos kommunes vedtak om dagligvarebutikk med grunnflate på inntil 1.000 kvadratmeter.

Innsigelsene fra Statens vegvesenet er dermed ikke tatt til følge.

– Et tettsted som Bangsund bør ha sin egen dagligvarehandel. Kommunen har utredet dette grundig og ikke funnet gode alternative plasseringer. Nærbutikken er viktig for den framtidige utviklinga av lokalsamfunnet og trafikksikkerheten bør kunne løses, sier Sanner.

Trafikksikkerheten er ei utfordring, men også gjeldende plan fra 1983 åpner for utbygging på østsida.

– Jeg har tillit til at kommunen sammen med Statens vegvesen kan finne fram til løsninger som ivaretar trafikksikkerheten bedre enn i dag, sier Sanner i pressemeldinga.