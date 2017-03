Sigmund er årets festivalartist

NAMSOS: For tredje gang utpeker Norsk Revyfestival en egen festivalartist – et «barn» av festivalen og en person som har bidratt positivt i det norske revymiljøet.

Tidligere festivalartister har vært komikerne Trine Lise Olsen og Rune Andersen. I år går utmerkelsen til Sigmund Kveli fra Lierne.

– Det er en stor ære. Det har vært to foran meg i løypa som jeg begge ser opp til. Dette er absolutt en edel klubb å bli «medlem» i, sier Kveli.

Har vunnet fire NM-titler

Sigmund vant sin første pris i NM i revy i 1995, med nummeret «Ransoffer». I 2007 vant han og fetter Sveinung Kveli Årets revynummer med «Kåre Kongo» – et nummer som også ga dem Norsk Revyfaglig Senters hederspris. Han har også bidratt som tekstforfatter på prisvinnende nummer, som da dattera Martine Hattestad Kveli vant juryens fripris i 2015.

– Jeg har ikke tallet i huet, men jeg tror jeg har vært med på scenen i alle år festivalen har vært mellom 1995 og 2011. Etter en viss tid følte jeg det var riktig å slutte å konkurrere. Nå bidrar jeg på festivalen på annet vis, noe jeg setter pris på, sier 57-åringen.

«Kveli-humoren»

I ti år har Kveli levd som komiker og tekstforfatter på fulltid. Han har vært med i suksesser som «Pe-Torsa», «4 X Kveli» og trioen Kveli, Rånes, Bremseth.

Før jul kunne namdalingene også se ham i den humoristiske utgaven av juleevangeliet på Bohus Hustad i Namsos.

Men det var på Høylandet det meste startet. Hanne Vilja Sagmo, faglig ansvarlig i Norsk Revyfestival, sier Kveli har betydd mye for norsk revyhumor.

– Da Sigmund og Sveinung Kveli gjorde sitt inntog på Norsk Revyfestival, satte de standarden og fornyet humoren på festivalen. Timing, gode tekster og underfundige karakterer har gjort «Kveli-humor» til et kjent begrep i det norske revymiljøet, og blitt noe andre revygrupper kan strekke seg etter, sier Sagmo.

Hun sier festivalen er stolt av at de i år kan løfte fram en av «sine egne».

– Sigmund har ikke bare vært med på å fargelegge norsk revy, han har i mange år vært med på å utvikle humoren i hele regionen og vist at man kan leve av å være morsom. Sånn sett er han en ypperlig representant for den namdalske humoren, og en glimrende festivalartist når Norsk Revyfestival skal feire 30 år med latter, sier hun.

En intim time i vente

Som festivalartist får Kveli sette opp en egen forestilling under Revyfestivalen. Den nyskrevne forestillinga vises lørdag 7. juli.

– Jeg har så vidt begynt å tenke på den. Det er først og fremst som tekstforfatter jeg synes jeg har bidratt mest på Revyfestivalen. Derfor vil nok forestillinga bli tekstbasert, og ikke så mye løstenner og «tjo-og-hei», sier Kveli.

Den foreløpige arbeidstittelen er «Intimen».

– Det blir en intim time i landskapet kåseri/stand-up, der jeg forhåpentligvis kommer tett på publikum, forteller årets festivalartist.

I tillegg til å ha egen forestilling skal Kveli bidra under årets storsatsing «Humor mot terror», der festivalen skal finne Norges beste humoraktivist. Kveli skal også holde kurs for aktørene i ungdomsforestillinga.

Etter å ha levd av humor i så mange år, skal det mye til før Kveli begynner å lete etter et nytt yrke.

– Da jeg sluttet i min kommunale stilling for ti år siden var målet å tjene tilsvarende som humorist og tekstforfatter. Det klarte jeg. Jeg vet ikke om noen arbeidsgiver som kunne ha revet meg vekk fra denne jobben, sier Sigmund Kveli.