Matlaging utløste brannalarm på asylmottak

SNÅSA: Da politiet ankom stedet like før midnatt, twitret politiet at det ikke brant på stedet.

Etter å ha undersøkt saken nærmere kom politiet fram til at det var matlaging fra kjøkkenet som hadde utløst alarmen.

– Det har vel vært noe røyk og mat-os på kjøkkenet et tidspunkt der, som har ført til at alarmen gikk, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

I Namsos ble en mann i 40-åra tatt for urinering på offentlig sted, da han bestemte seg for å late vannet i Havnegata. Mannen anmeldes, opplyser politiet.

MS Foldafjord skal nå gå som normalt. Fredag innstilte de alle planlagte avganger på grunn av trøbbel i propellen. 21.57 opplyste Fosen Namsos Sjø på sine nettsider, at sambåndet Namsos-Rørvik-Leka igjen går som normalt.

