Rotter seg sammen på jakt etter bolig

I løpet av året vil opp mot 300 boliger i Trøndelag få uønsket besøk av rotter og mus. Særlig på denne årstiden liker gnagerne seg innendørs.

– På de to første månedene av året har vi allerede fått meldinger fra flere fortvilte kunder som har oppdaget ubudne gjester i boligen sin, sier Simon Andre Olsen. Han er rådgiver i Gjensidige og har ansvar for skadeforebygging.

Gjensidige anslår at opp mot 300 boliger i Trøndelag vil få så store skader at huseierne melder det som en forsikringssak. Gnagerne kan komme til å ødelegge for rundt 10 millioner kroner bare i Trøndelag i år. I tillegg kommer alle skadene som ikke blir meldt inn.

Skadene varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer i millionklassen.

– Døde dyr og avføring kan gi store luktproblemer. I tillegg spiser de alt de kommer over og kan ødelegge isolasjon, rør og elektriske anlegg, sier Olsen.

Han advarer om at ødelagte ledninger kan være brannfarlige. Det er heller ingen god følelse å legge seg om kvelden når en hører gnagelyder rett bak hodeputen.