Tidlig cup-exit for NIL

VUKU: Til pause var stillinga 0-0 mellom NIL og Vuku i Norgesmesterskapets første kvalfiseringsrunde. Etter hvilen var Namsos frampå og scorte, ved eks-Rørvik-spiller Kay Rune Edvardsen.

Det så lenge ut til at blåtrøyene skulle karre seg videre med 1-0, men Vuku ville det annerledes. I det 85. minutt utlignet de til 1-1.

Dermed måtte det ekstra-omganger til for å kåre en vinner. Fem minutter ut i den første, fikk Vuku straffespark. Skuddet fra 11-metersmerket ble reddet av Andrej Novak, men dessverre for NIL var Vuku frampå på returen og satte inn ledermålet. 2-1.

Bare to minutter senere la Vuku på til 3-1, og trener Jonas Lie Hansen erkjenner at laget har en del å gå på.

– Det er mye bra her, men vi har en del å gå på. Vi stresser litt for mye. Vi tapte mot et godt Vuku-lag, men det er likevel kjedelig å ryke ut av cupen, sier Namsos-treneren.