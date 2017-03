Vedum garanterer Leka selvstendighet

– Jeg gleder meg faktisk til å reise til Ytre Namdal for å oppheve den meningsløse tvangssammenslåingen regjeringa står for .Det er helt uansvarlig å bruke tvang på uvilkårlige kommuner. Politikk er ikke et spill, det handler om å lage best mulig tjenester for innbyggerne. I et demokrati er det folket som er sjefen sier Vedum til T-A.

Lørdag møtte Leka-ordfører Per Helge Johansen Sp-lederen i Trondheim, og Johansen likte det han hørte fra Vedum.

– Det er ei lettelse, nå gjelder det bare å sørge for at det blir regjeringsskifte til høsten, sier Johansen til Trønder-Avisa.