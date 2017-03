Endelig kunne de bade igjen

NORDLI: Det var høsten 2015 at huseier Lierne kommune oppdaget løse fliser, og med hjelp av Sintef ble det prøvd å finne årsaken til at flisene løsnet.

Overtakelse mandag

– Lierne kommune måtte prosjektere og reparere skadene, og for sikkerhets skyld er det nå lagt nye fliser i hele bassenget, sier rådmann i Lierne, Karl Audun Fagerli.

Etter et grundig arbeid med reparasjon og ny flislegging – og formell overtakelse av oppdraget sist mandag, kunne bassenget åpnes med folkebad fredag kveld.

– Det var mange som benyttet seg av bassenget åpningskvelden, og siden det påfølgende lørdag var vaffelens dag, spanderte Lierne Folkebad like godt vaffel, sjokoladekake, kaffe og saft til de i overkant hundre som besøkte badet re-åpningskvelden, sier Fagerli.

Utvider åpningstidene

Emma Tangen var en av mange som hadde sett fram til bassengåpninga – og som sammen med både jevnaldrende, unge og eldre igjen kunne kose seg i bassenget, som nå vil bli holdt åpent lengre utover våren enn opprinnelig planlagt.

– Dette for å kompensere for stenge-perioden. Både for svømmeundervisninga på Stortangen skole og barnehagen, men også for folkebad-brukerne, og andre brukere, sier Fagerli.

I den stengte perioden har bassenget i Sørli vært i bruk i samme periode, men avstandene gjør at det går bort mye tid i kjøring når svømmeundervisninga må flyttes.