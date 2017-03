Nådde a-sluttspillet i junior-NM

OSLO: Både gutte- og jentelaget fikk i helga reise ned til hovedstaden for å delta i det årlige juniormesterskapet, men uten altfor høye forhåpninger.

– Vi hadde ikke forventet at vi skulle klare å gå helt til topps. Lag fra andre steder i landet holder et veldig høyt nivå, men vi hadde et håp om å komme til A-sluttspillet, sier guttelagets trener Patrik Lundgren.

Lundgren og guttelaget nådde ambisjonene sine om A-Sluttspill med en 2–0 seier mot Sarpsborg og en tredjeplass i pulja, og endte på en 12. plass sammenlagt i turneringa. Jentene var derimot ikke like heldige, som selv med en 2–1 seier over Tønsberg ikke fikk noen plass i A-Sluttspillet. De ble nummer 15 sammenlagt.

– Vi er fornøyde med resultatet og det vi har oppnådd i helga. Vi gjorde vårt beste og fikk prøvd oss mot gode lag. I sånne sammenhenger er det jo også viktig med det sosiale mellom lagene slik at folk har det artig og vil være med videre når sesongen begynner igjen, sier Lundgren, og håper på like godt oppmøte neste sesong.