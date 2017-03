Ellevill «Bukkene Bruse» turneåpner på Kolvereid

KOLVEREID: Fantasifullt, eventyrlig, morsomt og ellevilt badelandsbesøk er noen av beskrivelsene anmelderne har brukt om forestillinga «Bukkene Bruse på Badeland».

Når Riksteatret nå inviterer til nypremiere har de valgt Kolvereid og Kulturhuset i Nærøy som første stoppested på vårturneen. Det synes kulturarbeider Øyvind Nordstrand er hyggelig.

– Dette blir en helt ny opplevelse for alle oss som jobber ved kulturhuset, og vi gleder oss masse. Riksteatret kommer selv med to personer fra sitt hovedkontor for å overvære nypremieren, noe vi selvsagt setter stor pris på, sier han.

Teaterstykket er basert på en av vår tids mest solgte barnebøker. På veg til seters (for å gjøre seg fete) møter de tre bukkene Bruse et skilt som frister – «Badeland 200 meter».

Badeland er spennende, særlig den superkule sklia Snurre Snabel. Men så kommer det bøllete trollet og lager kaos på badelandet. Da må den største bukken Bruse ta tak.

Karakterene er dukker som styres av skuespillere på scenen, og forestillinga passer for både barn og barnslige i alle aldre – noe det er mange av skal vi tro billettsalget.

– Billettsalget har gått jevnt og trutt, og det er få ledige billetter igjen. Vi regner med at det blir utsolgt, noe som selvsagt er kjempegøy, sier Nordstrand.

«Bukkene Bruse på Badeland» turneåpner på kulturhuset i Nærøy onsdag, mens kulturhuset i Namsos får besøk av Riksteatret torsdag. Også her ventes det fulle hus – mandag morgen var det kun åtte ledige seter igjen.