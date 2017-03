Hederspris til likandes kar

FROSTA: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Nord-Trøndelag (NJFF-NT) deler hvert år ut en hederspris til en person som gjennom lengre tid har arbeidet til det beste for jegerne og fiskerne i Nord-Trøndelag.

Årets vinner blir betegnet som raus, hjelpsom og villig til å ofre både tid, energi og penger på sin lokalforening. Han har velvillig stilt opp på dugnad med trevirke fra egen skog, og har vært aktiv i bygging av den lokale skytebanen.

Stort engasjement

– Svenn har hatt et stort engasjement innen forvaltninga tilknyttet fiske, og da særlig laks. Videre er han kjent for å være en særdeles god jeger, og spesielt på gaupejakt, sier leder Anders Reitan.

– Han er en typisk gårdbruker, med en travel hverdag. Til tross for dette, har han tid til å involvere seg i lag og foreninger. Han har et stort nettverk, og det er lett å få råd og veiledning når eksempelvis instruktører til ulike aktiviteter skal hentes inn. Han har alltid smilet på lur, er blid og tyr lett til latter, altså en positiv person som vi liker å omgås, fortsetter han.

Kaldahl har vært medlem fra 1992 og trofast styremedlem i lokalforeninga i mange år, og satt også som nestleder i styret fra 1997 til og med 2016. Han har også sittet i fylkesstyret i perioden 2002 til 2011.

Inspirasjonskilde

– NJFF-Nord-Trøndelag ønsker med dette å påskjønne Svenn H. Kaldahl for hans mangeårige innsats i Namdalseid Jeger- og Fiskarlag, og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hedersprisens objektive verdi står ikke i stil med Svenns store innsats, men vi håper den vil være en inspirasjonskilde både for han og også andre til å stå på i årene som kommer, sier Reitan.

Prisen ble tildelt Kaldahl på årets årsmøtebankett på Valberg slektsgård på Frosta.