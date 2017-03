Nei til sammenslåing

FROSTA: Årsmøtet i Nord-Trøndelag har vurdert ei sammenslåing av de to trønderske fylkeslagene til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«En sammenslåing av de to fylkesorganisasjonene til en organisasjonsenhet går vi sterkt imot. Dette vil gi et demokratisk underskudd for våre medlemmer i Nord-Trøndelag», fastslår årsmøtet og viser til at norddelen har 5.000 medlemmer, mens organisasjonen i Sør-Trøndelag har 7.000 medlemmer.

«Avstanden mellom lokallagene i dagens Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vil bli for stor for å ivareta deltakelse fra hele regionen. Vi frykter lokalkunnskapen ikke blir ivaretatt ved en sammenslåing», uttaler årsmøtet.