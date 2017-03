Ny reguleringsrunde for leilighetsplaner

NAMSOS: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift har vedtatt at reguleringsområdet må utvides til også å omfatte deler av naboeiendommene for å sikre ei sammenhengende planlegging av gatestruktur og trafikksikkerhet.

Rådmannen hadde foreslått å avvise hele planforslaget i påvente av arbeidet med en reguleringsplan for sjøfronten og deler av Østre byområde.