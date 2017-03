Flyktningerennet må legge om løypa

LIERNE: Regnværet i helga har tæret meget kraftig på løypetraseene til Flyktningerennet, spesielt i den østre delen av traseen.

Slik det ser ut nå er hverken plan A eller plan B mulig å gjennomføre, og sent i går kveld bestemte arrangøren seg for å arbeide videre med plan C.

Det vil si å legge en trase, med rundløype, på Holandsfjellet slik man også måtte gjøre i 2015 på grunn av snøforholdene. Avgjørelsen er tatt i samråd med Teknisk Delegert (TD) og ass. TD.

Arrangøren setter derfor nå inn alle krefter på å få til en godt renn med start og mål i Sandvika, i stedet for å arbeide mer med opprinnelig trase eller traseen med noen alternative strekker.

Skulle det mot formodning bli snø og kaldt hele denne uka, så skal en tilbake til plan B, men den sannsynligheten er svært lav. Endelig avgjørelse tas av juryen senest fredag.

– Dette betyr mye ekstraarbeide for arrangøren, men målet er å gjennomføre et så godt arrangement for løperne som det er mulig. Det vil bli nye starttider lørdag, men dette kommer vi tilbake til senere i uka, sier rennleder Eva W. Kveli i en pressemelding.