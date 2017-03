Fra Fjellvang til Studentersamfundet

Siden premieren 29. januar i 2016 har Sigmund Kveli, Arnt Egil Rånes og Harald Morten Bremseth hatt over 60 oppsettinger av forestillinga «Hipp Hipp Hipp» – med et totalt besøkstall på drøyt 18.000 publikummere.

– Nå er siste turnerunde klar og det er både moro og vemodig å sette et foreløpig punktum for denne forestillinga. I Namdalen får vi denne gang gleden av å besøke Fjellvang på Ottersøy for første gang, og dagen etter være blant de første ut i Grongs nye kulturhus – Kuben, sier Arnt Egil Rånes.

Ottersøy og Grong får besøk 25. og 26. april. Turen går så til Tydal, Åfjord og Stadsbygd før turneen avrundes på scenen i Studentersamfundet i Trondheim 30. april.