Håvard (13) fikk nok – krevde hastemøte med ordføreren

OVERHALLA: – Jeg har klaget så mye til pappa, at han til slutt sa at jeg måtte prøve å gjøre noe med det. Så da gjorde jeg det. Jeg sendte en melding til ordføreren i Overhalla og lurte på om han kunne møte meg i håp om at jeg kunne klare å få internett-fiber til Øysletta, sier 13-åringen mens han viser fram leksene på ipad-en som benyttes til skolearbeid.

Og dagen etter kom svaret fra Tyldum.

– Han foreslo at han kunne komme på ungdomsskolen, så vi kunne ta en prat. Og dagen etter gjorde han det, sier Håvard.

– Fikk du overtalt han til å bruke masse penger på internettutbygging?

– He he, han sa han skulle se om han fant noen kroner slik at vi kan få raskt nok internett til at jeg skal få levert leksene via ipad-en, sier den handlekraftige ungdomsskoleeleven.

– Steinalder-nett

Mamma Ingunn Grongstad forklarer at 13-åringen i lang tid har ytret sine frustrasjoner rundt ADSL-nettet – og at han til slutt fikk nok.

– Han har klaget på nettet i lang tid. Vi har en gammel linje som har forferdelig lang opplastningsløsning. De er tre søsken, og skal de laste opp ting samtidig, tar det fryktelig lang tid. Det er «balåt».

Målet hans er at nå må det til fortgang i nettutbygginga på Storem på Øysletta.

– I dag har vi et steinaldernett, med verken fiber eller bredbånd, sier Håvard mens han sitter ved datamaskinen på gutterommet.

Pappa Tore Grongstad vet at Øysletta grendelag i 10–15 år har søkt om å få bygd ut nettet, til ingen nytte.

– Vi lever nå i 2017, og med tanke på hva barna blir pålagt av lekser via internett på skolen, så mener jeg at det bør være rimelig at man også klarer å levere en tjeneste som gjør dette mulig – uten lang ventetid, sier Grongstad.

Skal behandles politisk

– Klarte Håvard å få deg til å lete etter midler, ordfører Per Olav Tyldum?

– Jeg må bare få sagt at det er så flott at vi i Overhalla har ungdommer som tør å engasjere seg. Det er veldig flott! Vi hadde en fin prat, og ståa per i dag er at vi har bedt rådmannen om å komme med en utredning slik at vi kan ta opp saken politisk, sier Tyldum.

– Det er tverrpolitisk enighet i Overhalla om at vi bør se på utfordringene vi har knyttet til bredbåndsdekninga. Nå skal jeg være forsiktig, men jeg kan si at jeg håper at vi kan sette av noen kroner til det store arbeidet som også kommunen skal være en del av, sier ordføreren.

– Hvordan er dekninga per i dag?

– Det tør jeg ikke si på stående fot, men dette er noe av det vi har etterspurt hos rådmann Trond Stenvik, sier Tyldum.

– Forstår du frustrasjonen?

– Ja, det har jeg ingen problemer med. I Overhalla satser vi på ny teknologi, og derfor har våre skoleelever fått læringsbrett. Vi ønsker at barna våre skal møte framtida godt forberedt på ny teknologi – og da ser jeg helt klart sammenhengen med at vi må jobbe for å bedre tilbudet til alle våre innbyggere, sier Sp-ordføreren.