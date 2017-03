Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Politiet melder om at det har vært ei stille og rolig natt i Namdalen natt til tirsdag.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om Heidi Arntsen, som er kritisk til Pasientreisers praksis for syketransport. Du kan også lese om at Elisabeth Helmersen er tilbake i politikken – nå som leder for Arbeiderpartiet i Leka.

Fv 74 åpnet igjen etter raset Jonas Forås og de tre passasjerene i bilen kom først til stedet etter raset på Fv 74. - Det er store steinblokker i vegen, rapporterte Forås.

Trønder-Avisa skriver om at Inge Andersen går av som generalsekretær i Norges Idrettsforbund etter å ha blitt bedt om å slutte, og på Adressa.no kan du lese saken om at et kjedebrev på Facebook i løpet av kort tid har gitt barnekreftforeningen over 3,6 millioner kroner.

Laila Kveli går 50 km i Troms lørdag, men satser alt på å rekke Flyktningerennet – Det er der sjela ligger Laila Kveli reiser verden rundt i langløpssirkuset, men må alltid ha med seg Flyktningerennet – uansett.

Toppsaken på VG.no tirsdag morgen er at oppslutningen rundt Trump er på sitt laveste noensinne etter republikanernes helsereformfiasko fredag.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag:

Nordvest frisk bris utsatte steder, i kveld nordlig eller skiftende bris. Enkelte snøbyger.

I Rørvik blir temperaturen liggende på to grader, og i Grong er det meldt en grad. I Namsos melder det null grader tirsdag, og i Nordli blir det to minusgrader.

Ny reguleringsrunde for leilighetsplaner Planene om bygging av 24 leiligheter i tilknytning til det tidligere Elkjøp-bygget på Østre byområde i Namsos må bearbeides på nytt.