Ny Folla-båt til Bjørøya AS

FLATANGER: Båtbyggeriet i Flatanger har levert arbeidsbåter og hurtiggående fartøy til oppdrettsnæringa og andre aktører siden 1994.

Den nue båten FollaWork 35 har trøster både i baugen og akter, og kan dermed snu på en femøring. Båten er 10,5 meter lang og 5 meter bred. Modellen er utrustet med en motor på 260 hk, kran på 6,5 tonn/meter og to capstaner.

Båttypen har enkelt skrog og skal brukes som lokalitetsbåt. Den er spesielt egnet til arbeid inne i oppdrettsanleggene. Fartøyet er verftets bygg nr. 63.

- Vi er stolte av at Bjørøya AS har valgt Folla Maritime Service også denne gangen. Bjørøya AS er en av våre største kunder både på nybygg- og service avdelingen, og det er kjekt at vi får muligheten til å levere fartøy lokalt, sier daglig leder Runar Brennvolleng.

Folla Maritime Service AS har i tillegg to tilsvarende fartøyer under bygging. Begge skal nordover til NRS Finnmark, opplyser selskapet.