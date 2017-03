«Det går ikke en dag uten at vi tenker på Mathias»

JØA: 1. september 2016 gikk Mathias Langaas Mausner bort. På St. Olavs Hospital i Trondheim. Bare 16 år gammel.

Med diagnosen ryggmargsbrokk og vannhode måtte han leve med en funksjonshemning og store utfordringer fra fødselen av.

Sykehuset ble hans andre heim, hvor han gjennomgikk opp mot 60 operasjoner – og ble lagt i narkose 80 ganger.

– Til slutt stoppet vi å telle antall operasjoner. Men han klaget aldri. Aldri. Han hadde verdens beste smil, og han hadde evnen til å glede seg over selv den minste ting, sier mor Ingri Langaas Mausner mens hun setter ned et lys ved grava til sønnen før mannen Frederick legger hånden rundt skulderen hennes.

På samme sted hvor ekteparet giftet seg en varm julidag i 1995, ligger sønnens siste hvilested. På Fosnes kapell i Fosnesvågen nordøst på Jøa.

– Det er tungt. Det er veldig tungt for meg å gå ned hit og tenne et lys. Når jeg ser gravstøtta, så er det en rå påminnelse på hans bortgang. Det forsterker sorgfølelsen og lengselen, sier pappa Frederick mens han går tilbake mot bilen.

– Han er alltid med meg

– For meg er dette den tyngste plassen å være, sier han og slår igjen bildøra.

– Hvor ofte tenker dere på han?

– Jeg tenker på han hele tida. Han er alltid med meg. Men heldigvis klarer jeg å konsentrere meg om jobben min, sier Ingri som jobber som kreft- sykepleier ved Sykehuset Namsos.

Ekteparet jobber på mange måter begge med liv – og død. Frederick er kirketjener i Namsos, hvor han ukentlig er nødt til å forholde seg til døden. Det gjør at han han stadig blir påminnet tapet av sønnen.

– Store deler av jobben min er å være til stede på begravelser. Nå er jeg langt mer til stede enn jeg var før Mathias døde. Når de setter kistene i jorda, gjenopplever jeg Mathias sin begravelse. I dagene etter at han døde trodde jeg ikke at jeg kom til å takle sorgen, men heldigvis fant jeg styrke til å spise, gå tur – og leve.

Mathias døde på St. Olavs Hospital i Trondheim 1. september 2016, av komplikasjoner etter en sommer med mange operasjoner og en infeksjon. I ett døgn fikk Mathias pustehjelp fra respirator, men var hjernedød. Mathias var der – samtidig som han ikke var det.

– I det siste døgnet Mathias ble holdt kunstig levende fikk vi god tid til å ta farvel. Vi fikk ligge i senga sammen med ham. Vi fikk den tida vi trengte, sier Ingri og Frederick.

– Han levde et godt liv

Allerede i sitt første levedøgn måtte Mathias legges på operasjonsbordet. Da Mathias var to år, flytta familien til Jøa, og her levde han resten av sitt korte liv. Omgitt av både familien, fagpersoners og lokalsamfunnets omsorg og kjærlighet.

Han var imidlertid ingen passiv mottaker av verken omsorg eller kjærlighet. Han var en aktiv, glad, lykkelig, omtenksom, humoristisk gutt som raust spredte glede og kjærlighet.

Han rakk på sine 16 år å berøre mange sine liv – og var kjent som en gledesspreder på hele øya.

– Se, på alle bildene. Et smil.

Ingri sitter og blar i albumet fra Mathias sin konfirmasjon. En dag de beskriver som en av de beste i sine liv.

– Han var en del av en fantastisk klasse. De var tre gutter i klassen – og de to tok ansvar og hjalp ham – uten å være dullete. De hjalp Mathias mye gjennom konfirmasjonsundervisninga. Det var de som løftet ham opp til alterringen. Lite visste vi at fire måneder senere skulle de være med og bære kista hans, sier Ingri og trekker pusten.

– Det er så godt å tenke tilbake på at selv om Mathias var sterkt funksjonshemmet, og lam i beina, hadde han et godt liv. Vi gjorde så mye sammen, og han fikk være med på så mye, sier Ingri og blar videre i albumet.

Hun stopper opp ved et bilde av Mathias i skolekorpsuniform. Hans favoritt fritidssyssel.

Gjennom alle år var Brynjar Gevik musikklærer og støttekontakt for Mathias i skolemusikken.

Skapte glede

– Mathias gjorde noe med folk. Og det gjorde han bare ved å være seg selv. Ved å skape glede. Det skjedde noe i folk da de møtte Mathias, sier Gevik før leder for skolemusikken Åsa Skjærvik Tranås tar over:

– Det var aldri noen sure miner med Mathias. Og han trakk til seg folk. Han fikk god kontakt med dem, og han var så til stede, sier hun.

Ved minnestunden ønsket venner av familien å sørge for at han aldri blir glemt på Jøa.

Det var starten på det som nå er blitt Mathias’ minnefond.

– Mathias har satt positive og gode spor i lokalsamfunnet. Minnefondet opprettes for å hedre minnet om Mathias og de verdier han representerte, og for å inspirere andre i lokalsamfunnet til innsats for livsglede, inkludering, fellesskap og positivitet, sier Bjørg Tingstad som sammen med Brynjar Gevik og Åsa Skjærvik Tranås utgjør styret i minnefondet.

Hedrer minnet

Minnefondet er blitt opprettet som en egen konto under Jøa skolemusikkorps, og har et eget styre. Familien Langaas Mausner skal alltid utgjøre en part i styret.

– Fondets grunnkapital utgjøres av Mathias konfirmasjonspenger. I tillegg til at det også søkes om ytterligere midler fra ulike instanser, kan både enkeltpersoner og organisasjoner bidra med penger til fondet, sier Bjørg Tingstad om fondet som per i dag er på i overkant av 40.000 kroner.

Minnefondet kommer ikke til å ha noen årlige utdelinger. De vil dele ut penger når de mener noen har gjort seg fortjent til det.

– Vi ønsker ikke å låse oss til bestemte datoer. Vi vil at disse pengene skal deles ut når vi mener det er riktig, sier Tingstad.

– Vi blir veldig glade om vi får innspill til personer som man mener fortjener å få tildelinger, sier Ingri som sammen med ektemannen skal være til stede på Fyret lørdag – hvor minnefondet skal bli presentert under en kulturkafe i regi av Jøa skolekorps.