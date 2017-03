Fyller et omsorgsbehov

– Å, så koselig! Det er alltid artig å bli satt pris på, sier Mette Rygh.

Innehaveren av Mettes aktivitet og besøkstjeneste får Ukas blomst etter innspill fra kunder.

– Jeg tilbyr hjelp til dem som har behov for litt ekstra omsorg i hverdagen. Jeg var spent på markedet da jeg etablerte foretaket, og er glad for at kundene har tatt godt imot meg.

Tror på økt behov

Rygh har tro på at slike tilbud blir enda mer etterspurt i framtida.

– Det er ikke alle som har familie rundt seg, og jeg får mange positive tilbakemeldinger fra både kunder og deres pårørende for jobben jeg gjør.

– Hvilke oppgaver tar du på deg?

– Det er mangfoldig. Det er alt fra handleturer, bistand ved sykehusbesøk. legetimer, frisør og så videre. Og snart skal jeg utføre en ny type oppdrag for første gang; da skal jeg være med en kunde på helgetur til en konfirmasjon – som reisefølge, forklarer Rygh.

Gjør ting sammen

Det er ofte pårørende av kundene som tar kontakt med namsoskvinnen.

– Omsorgen jeg kan gi er viktigst – det å være til stede for kundene. Derfor utfører jeg alltid tjenestene sammen med dem, slik at de kan bli med ut og får treffe folk. For mange er det å komme seg ut husets fire vegger vanskelig uten assistanse, sier mottakeren av Ukas blomst før hun haster videre til et nytt oppdrag.