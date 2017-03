NA er forsinket

NAMSOS: Rett før Kolvereid havnet YN-bilen, som frakter avisene, utfor vegen, melder Trønder-Distribusjon.

Budene på Kolvereid fikk hentet avisene, men alle ruter på Ottersøya og Rørvik må vente på at bilen kommer seg videre utover.

Det er noe usikkert når disse blir ferdige.

Trønder-Distribusjon opplyser videre at det generelt er forsinkelser i alle områder. Årsaken er at E6 var stengt nord for Stjørdal. Spesielt namdalsrutene fikk startet sent.