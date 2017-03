Namdalsavisa nominert til årets redaksjonelle event

Alt fra NA for kun 49,-

NAMSOS: 17. juni 2016 sto Åge Aleksandersen og Sambandet på scenen i Royal Albert Hall. En mer enn 40 år gammel drøm gikk i oppfyllelse; det som til nå kun hadde vært strofer i en rockelåt, var med ett blitt realitet.

– NA har fulgt Åge Aleksandersen gjennom hele karrieren – fra kantineøvinger til konsertsaler, fra sagbruksjobb til Spellemannspriser. Ingen har hatt så stor betydning for byens omdømme som nettopp «norsk rocks gudfar». Når Åge skulle spille konsert i London bestemte vi oss for å skape en innovativ og engasjerende dekningen av den største begivenheten for våre lesere i 2016, i form av 12 dagers interaktiv direktesending på web-TV, sier Lars Øvereng som er produkteier innholdsmarkedsføring i NA.

– La en drøy plan

Tanken var å bygge stolthet og omdømme rundt historien om byens store sønn, som etter 40 år gjennomførte det han trodde var umulig – å reise fra Namsos til Royal Albert Hall – og gi folk tro på at umulige drømmer kan realiseres.

– Vi la en drøy plan. «To trøndere og én Opel Ascona – alle produsert på 70-tallet. I regi av Namdalsavisa kjørte vi strekninga Kirkenes–London og streamer alt live; et slags rullende vorspiel til Åge Aleksandersens konsert i Royal Albert Hall. Undervegs møtte vi folk og loddet stemninga om trønderrock, om drømmer og om savnet etter ei bekymringsfri ungdomstid, sier Øvereng.

Livestreamet på eget nettsted

– Kjøreturen ble livestreamet på eget nettsted – langtigjen.no – der også reportasjer, videoinnslag, kartdagbok og bilder ble lagt ut fortløpende, og fortsatt er tilgjengelig for etterbruk. I tillegg holdt vi direkte kontakt med folk og følgere via livechat og Facebook. Opptak ble også lagt ut på Namdalsavisas egen YouTube-kanal, sier sjefredaktør i NA, Kim Riseth.

...Og de nominerte er

NRK - Hata på nett

KK - KKmila

VG - VGlista by X

Namdalsavisa - Langt igjen

Bergens Tidene - Fyllesex eller voldtekt