Hva har skjedd i nattetimene?

RØRVIK: Det er ingen meldinger fra Namdalen i nattens politilogg.

Nyheter

På våre settsider kan du lese om at Kveli Rånes Bremseth skal lage det offisielle jubileumsshowet i anledning RBKs hundreårsjubileum. Du kan også lese om Demokrati i praksis-klassen på 8. trinn i Namsos, som har engasjert seg for å påvirke lokalpolitikerne til å investere for en bedre skole-hverdag for alle nåværende og framtidige elever på Namsos ungdomsskole.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at en mann i 60-årene døde etter en voldshendelse i Steinkjer torsdag ettermiddag.

– En 24-åring er foreløpig siktet for forsettlig drap, skriver avisa.

Skutersjåfør siktet for ruskjøring En mann i 30-åra fra Ytre Namdal er siktet for ruskjøring etter å ha vært innblandet i en snøskuterulykke i Bindal.

Du kan og lese saken om at flere av de videregående skolene i Nord-Trøndelag har reist på utenlands-turer de siste årene, mens noen har ingen slike turer.

Toppsaken på VG fredag morgen er at politiet nok en gang utvidet siktelsen mot advokaten Amir Mirmotahari.

Gullgutten Stian: – Dette er veldig kult Stian Saugestad knallet til med et superrenn i super-G og vant en suveren seier i NM i Narvik torsdag. – Stian er en råtass, et hundre kilo reint beist, sier Kjetil Jansrud.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag:

Austlig bris, fra fredag ettermiddag søraust bris, frisk bris utsatte steder. Delvis skyet, oppholdsvær. Sent om kvelden litt regn eller yr i sør.

Fra lokalbank på hjørnet til børsnotert selskap Grong Sparebank på børs På ett døgn fikk de inn 60 millioner i frisk egenkapital. Det neste målet er å få egenkapital- bevisene notert hos Merkur Market på Oslo Børs før sommerferien.