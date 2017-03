Mandag åpner Kuben

Alt fra NA for kun 49,-

GRONG: – Vi serverer kake og Mozell når gitteret går opp mandag formiddag, sier kulturleder Trond Martin Sæterhaug i Grong kommune.

Driftsåpninga betyr også at elevene ved barne- og ungdomsskolen endelig får gymsal igjen. I bygget, som har fått navnet «Kuben», vil elevene også finne nytt skolekjøkken og nye formingsrom. Også musikk- og kulturskolen får lokaler i bygget.

Flytter åpninga av kulturhuset Kuben for å gjøre plass til kronprinsparet Kongelig åpning i Grong Den offisielle åpninga av det nye kulturhuset i Grong flyttes fram to uker. Dermed er det duket for høytidelig åpning av kommunenes storstue.

Den offisielle åpninga av kulturhuset, som har kostet rundt 150 millioner å bygge, blir i september.