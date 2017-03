SinkabergHansen gir 200.000 kroner i støtte

RØRVIK: Ifølge Svein-Gustav Sinkaberg i selskapet har responsen vært upåklagelig fra alle de tre kommunene da det ble åpnet for å søke om midler.

Etter vel 60 søknader fra ulike lag og foreninger, får altså 17 mottakere delt potten på 200.000 kroner for SinkabergHansen-støtte året 2017.

Mottakerne fordeler seg på fem i Bindal, og seks hver i Vikna og Nærøy. EI samlet vurdering ligger bak tildelinga.

– Selskapet takker for responsen og ser mye positivt i både bredden og innholdet av alle henvendelsene. Ønsket om støtte til aktiviteter bare understreker hvor mye vilje og gode prosjekt som faktisk er på gang. Det lover særs godt for videre frivillig arbeid i regionen, og SinkabergHansen er glad for vi på denne måte kan gi et ekstra «klapp på skuldra» til en andel av de frivillige, uttaler Svein-Gustav Sinkaberg.

Følgende før støtte i 2017:

Bindal: Terråk IL (10.000 kr), Bindal Fotball (10.000 kr), Bindalseidet ungdomsklubb (20.000 kr), Kjella IL (10.000 kr) og Bindalseidet skolemusikk (10.000 kr).

Nærøy: Nærøy sjakklubb (10.000 kr), Kolvereid IL turngruppe (15.000 kr), Foldereid skolekorps (10.000 kr), Nærøysundet musikkorps (10.000 kr), Kolvereid skolekorps (10.000 kr), Kolvereid IL ski (20.000 kr).

Vikna: Rørvik Tween Sing (10.000 kr), Rørvik IL G16 (5.000 kr), Rørvik IL karate (10.000 kr), Rørvik Badmintonklubb (15.000 kr), Rørvik Svømme- og Livredningsklubb (15.000 kr), Rørvik IL J16 (10.000 kr).