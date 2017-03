Ti hundredeler unna nytt NM-gull

NARVIK: Forhåndsfavoritt Aleksander Aamodt Kilde kjørte godt fra start til slutt og passerte målstreken til klar ledelse fra startnummer to.

Utfordrer Stian Saugestad på startnummer sju var tydelig sugen på å gjenskape torsdagens gulløp fra super-G og var også foran Kilde på de tre første passeringene i utforløypa. Mot slutten tapte imidlertid namsosingen terreng til Kilde og passerte målstreken fattige ti hundredeler bak gullvinneren.

Thomas Markegaard sikret tredjeplass og bronse.

– Litt bittert, men samtidig er det en av verdens beste fartsløpere jeg konkurrerer med. Sånn sett er ikke et tidel bak et dårlig resultat. Jeg ga full gass og hadde fin flyt hele vegen, oppsummerer Stian selv etter at NM-sølvet var sikret.

Lørdag står slalåm på agendaen i NM, mens mesterskapet avsluttes med storslalåm søndag