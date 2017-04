Finne fikk revansj og tok sin første seier

Alt fra NA for kun 49,-

NORDLI: I fjorårets renn spurtet de to om seieren i juniorklassen. Da var Sivertsen et par meter foran i mål. Denne gang var rollene byttet om.

- Jeg visste at jeg hadde litt bedre glid enn Magnus, og tok sjansen på et rykk like før unnabakkene startet, sa Finne.

Den taktiske manøveren lyktes, for Finne fikk de nødvendige meterne og holdt avstanden til målstreken var passert ved Stortangen skole halvannen kilometer senere.

Favoritten innfridde

I damer junior ble det favorittseier til Wilma Jönsson fra Östersund. Hun hadde små problemer med å hente heim seieren.

- Det er morsomt å vinne Flyktningerennt og avslutte juniorårene på denne måten. Det jo spesielt artig ettersom jeg også har bodd i Gäddede, sier Jönsson som flyttet fra Gäddede da hun var fire år.