Kjørte for fort på nybrua

Alt fra NA for kun 49,-

RØRVIK: Det er få meldinger i politiloggen natt til lørdag, men det har vært et par trafikkontroller i løpet av natta. Fra klokken 00.50 til klokken 01.30 ble seks førere kontrollert på Hansvikvegen i Vikna, uten at det førte til noen reaksjoner.

Litt senere avholdt politiet en laserkontroll på nybrua i Namsos. Kontrollen varte fra klokken 00.20 til 01.40, og det ble utstedt ett forenklet forelegg. Personen kjørte i 84 km/t i 60 sonen, og fikk ei bot på 8.300 kroner.

Nyheter

På namdalsavisa.no kan du lørdag morgen lese om at den gamle kinosalen i Namsos er tatt i bruk til nøytralt seremonirom. Arbeidet med å få rommet i stand har kun kostet 8.000 kroner.

Du kan og lese om at Kjetil Jansrud ikke er i tvil etter nok et superløp av Stian Saugestad i NM. Han vil ha namsosingen som fast innslag på verdenscuplaget i alpint neste sesong.

Se Flyktningerennet direkte Om du ikke har mulighet til å være til stede på Flyktningerennet, eller du ønsker å se deg selv i sporet etter innkomst, har du mulighet til det.

Trønder-Avisa skriver om at en namdaling i 40-årene må tilbringe 50 dager i fengsel etter å ha blitt dømt for grovt trygdebedrageri.

– I en periode på rundt 18 måneder fra juli 2014, mottok namdalingen vel 179.000 kroner mer enn han hadde krav på. Nav fattet mistanke om bedrageriet i september 2015, og begynte å gjøre undersøkelser, skriver avisa.

Her kan du lese saken.

Lastebilnæringa kritisk til radiodekninga i Ytre Namdal Lastebilnæringa kritisk til radiodekninga i Ytre Namdal Yrkessjåførerene gledet seg til flere radiokanaler, men overgangen til dab+ ble en gedigen skuffelse.

Hovedsaken på VG.no lørdag morgen er at demonstranter tente på kongressen i Paraguay i natt.

– Det brøt ut voldsomme demonstrasjoner i Paraguays hovedstad etter at senatet i hemmelighet stemte for å tillate president Horacio Cartes å stille til gjenvalg, skriver VG her.

Fyller et omsorgsbehov Mette Rygh så muligheten da jobben røk. Hun skapte sin egen arbeidsplass, noe de mange kundene er svært glade for.

Været

Nå ser det ut til at det blir regn de fleste steder i Namdalen. Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag lørdag:

Sørøst bris, frisk bris utsatte steder. I kveld sørvest stiv kuling på kysten. Skyet. Perioder med regn. Lite nedbør i indre Sør-Trøndelag.

Lørdag og søndag avgjøres det om Lierne fortsatt er et 1. divisjonslag neste sesong – Er trygg på jentene Lørdag og søndag spiller Lierne helt avgjørende kamper for sin videre eksistens i 1. divisjon. Og trener John Arne Vestnor liker «settinga».