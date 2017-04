Lierne berget plassen

ASKIM: Lierne tapte sine to første kamper i lørdagens rankingturnering i Askim. Dermed hadde Lierne et voldsomt press på seg før de to siste kampene i B-sluttspillet mot Egersund og Sunnfjord.

De måtte vinne begge to, for å berge plassen.

I begge de siste kampene tapte Lierne deres første sett, og i begge kampene reiste de seg og slo motstanderne Egersund og Sunnfjord.

– Det er så sabla fortjent. Jeg synes vi fortjener å berge plassen. Vi måtte vinne, og vi klarte det, sier en Lierne-trener John Arne Vestnor fornøyd.

Søndag skal Lierne spille en ubetydelig kamp mot NTNU.

– Nå skal vi få oss et bedre måltid, sier Vestnor over telefon fra Askim.