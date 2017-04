Uavgjort i thriller-kamp

RØRVIK: Lørdag tok herrelaget fra Rørvik imot Vikhammer 2 for den siste seriekampen denne sesongen. Der kjempet lagene om andreplassen på tabellen, og det var høyt tempo og stor intensitet fra første stund.

Vikhammer 2 var sterke i forsvar fra start, og det var vanskelig for heimelaget å komme til gode sjanser. Da det hadde gått 17 minutter av første omgang ledet bortelaget 8-6, og Rørvik-laget ble liggende under ei god stund. Vikhammers keeper sto godt i mål, og reddet mange baller, men Rørvik hadde også flere svake avslutninger.

Bortelaget lå stort sett to mål foran i første omgang, men da klokka nærmet seg pause hadde Rørvik utlignet til 14-14.

I starten av andre omgang skapte Rørvik en liten ledelse, men Vikhammer var hakk i hæl. Etter en halvspilt andreomgang sto det 21-21 på tavla, og det lå an til å bli en spennende slutt.

Rørvik økte ledelsen i sluttminuttene, og da klokka viste 24 minutter ledet heimelaget med tre mål. Det så en stund ut til at det skal gå rødtrøyenes veg, men da det var to minutter igjen av kampen hadde bortelaget utlignet. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål i løpet av de to siste minuttene, og spenningen var til å ta og føle på. Resultatet ble til slutt 27-27.

Det betyr at Vikhammer 2 tar andreplassen på tabellen på målforskjell.