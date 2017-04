– Viktig å ta vare på historien

FOLDEREID: Nede ved sjøen i Foldereid står Bachbrygga, som er den siste av mange brygger som står igjen i indre Foldafjord. Den er det verdt å ta vare på, mener Håkon Bach, som har søkt Kulturminnefondet for tilskudd til restaurering.

– De forrige eierne av brygga gikk bort for to år siden, og på grunn av at brygga står på min eiendom fikk jeg spørsmål om å ta over, sier Bach.

– Valget var enten å rive, eller sette den i stand.

Han forklarer at brygga er i svært dårlig stand slik den står.

– Det kan bli en fare for folk som ferdes her om den begynner å falle sammen.

I fjor la Bach presenning over taket, som er spesielt dårlig.

– Brygga er en viktig del av Foldereid, sier han, og forteller at den var sentral i gammel ferdsel og handelsvirke i bygda. Varene kom med dampbåt, og ble tatt imot her.

– Brygga, som ble bygd for 130 år siden, står som et viktig minne fra den tida. Og mye er autentisk.

– Verdifull

Da det var slutt på å sende varene sjøvegen, ble brygga brukt som lager for butikken. Men Berget, som butikken ble kalt på folkemunne, ble lagt ned omtrent i 1980, og siden da har brygga forfalt.

– Jeg søkte om støtte året før og, men fikk avslag. At det nå blir prioritert synes jeg er flott, sier Bach, som påpeker at det er få brygger igjen i fjordene.

– Før var det butikk i hver grend, og dermed brygger over alt. Jeg synes det er verdifullt å ta vare på den som står igjen. Ofte er det på kysten eller på fjellet det blir prioritert, så det er bra at det er fjordkulturen sin tur denne gangen, sier han.

Pengene han nå har fått tildelt skal først og fremst gå til å skrifte ut taket, og selv om tilskuddet ikke vil rekke til å pusse opp hele brygga, tror han det kommer til å dekke de materielle kostnadene.

– Målet er å bygge den opp slik den var, sier han.

– Det som er brukbart skal få stå igjen.

Hva den skal brukes til når den er ferdig vet han ikke.

– Men båtforeninga har kai her, så det kan bli mulig å bruke den som samlingssted, sier han.

Han tenker å komme i gang med arbeidet i sommer, men er usikker på om det blir ferdig i løpet av året.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed om tilskuddet, og jeg tror flere synes at det er bra at det blir tatt vare på, sier han.

Støttet av kommunen

Søknaden til Bach er den eneste søknaden av i alt 488 innvilgede søknader som tilgodeser prosjekt i Ytre Namdal, og Camilla Vågan i Nærøy kommune ble svært glad da hun fikk nyheten.

– Nærøy kommune er veldig glad for at brygga ble innvilget tilskudd. Dette kommer til å bli en berikelse for miljøet nede ved sjøen på Foldereid, sier hun.

Vågan påpeker at det er viktig at private eiere av bygg med verneverdi tar kontakt med kommunen.

– Da kan vi gi råd og veileding, og finne en løsning sammen, sier hun.

– Det er lett å se tilbake å tenke at det var dumt at historiske bygninger ble borte. Får vi til en dialog kan det kanskje skape motivasjon til å ta vare på skattene.

Til sammen er det 75 millioner kroner som har blitt tildelt arbeidet for å sette i stand kulturminner.

– Dette ble vi veldig glade for, og det viser at det går an å få til noe, sier Vågan.