Fortviler over «tvangsflytting»

BINDAL: Det uttaler Per Arne Husby på vegne av ti spikertelt-eiere ved Svaberget Camping.

Etter campingen ble solgt til og lagt ned av Sinkaberg- Hansen, fikk de beskjed om å flytte spikerteltene og campingvognene uten forvarsel.

– Svaberget er en campingplass som har eksistert i 30 år, og som mange har og hadde et «kjærlighetsforhold» til, sier Husby.

– Det vi var med å bygge opp er med et «pennestrøk» omgjort til industriområde.

Det var det tyske ekteparet Claudia Günnemann og Timo Hoesmann som solgte lokaliteten til SinkabergHansen i januar i år. Selskapet planlegger å bygge en moderne settefisk-fabrikk på området.

– Målløs og sjokkert

Husby forteller at det i fjor ble signalisert en oppgradering av campingplassen, med ny flytebrygge og utbedring av moloen, og at spikertelteierne kunne forvente en økning av den årlige leia i 2017.

– Det hørtes lovende ut, og vi var optimistiske.

I oktober ble de ti eierne orientert om at SinkabergHansen hadde kjøpt campingplassen.

– Vi må flytte spikerteltene og campingvognene innen 1. juli, sier Husby, som reagerer med fortvilelse.

– Jeg ble målløs og sjokkert. Valgene er tvangsflytting eller brenning av spikertelt til store verdier, sier han, og forteller at han opplever at ingen brydde seg om å orientere om hva som kom til å skje, selv om prosessen hadde kommet i gang lenge før bestemmelsen ble tatt.

Krever tilbakebetaling

Han stiller også spørsmål ved hvem som skal betale kostnadene de nå står overfor.

– Kompensasjon for verdiforringelse og «tort og svie» ville også vært naturlig, sier han.

Saken er nå sendt inn til forliksrådet. Der krever spikertelt-eierne tilbakebetaling for halve leia for 2016, samt at de krever å få dekket kostnadene ved flytting av spikerteltene.

– Det er sørgelig, ubegripelig, ubarmhjertig og lite akseptabelt når vi vet det hadde vært fullt mulig at campingplassen kunne eksistert ved siden av industrianlegget. Vi har nok en gang fått bevis for at storkapitalen rår – da betyr menneskelige aspekt ingen ting.

NA har vært i kontakt med de tidligere eierne av campingplassen, uten å få kommentar.