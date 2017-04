SNÅSA: Klokka 18.11 melder politiet at de har stoppet et langt vogntog – over 25 meter – på tur sørover langs E6.

Grensa for vogntog som kjører på E6 nord for Asphaugen er på 19,5 meter.

Vogntoget ble stanset av politiet på Steinkjer.

Sak opprettes.