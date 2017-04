Bryter avtalen med skolen

NAMSOS: Fredag 31. mars ble det avviklet et møte mellom årets russekull, rektor og studieledere på Olav Duun vgs. Der ble det diskutert hvorvidt starten på årets russefeiring skulle framskyndes fra 28. april til 21. april.

Ifølge rektor Steinar Lio ga han uttrykk for ei klar forventning om at russen ikke skulle framskynde feiringa, men holde seg til 1. mai som de avtalte i høst. Årsaken er at det i uke 17 fra 24. til 28. april skal avvikles flere viktige prøver ved Olav Duun vgs., prøver som vil ha betydning for elevenes standpunktkarakter.

Flertallet vil starte tidlig

Men det vil ikke flertallet av årets russekull høre snakk om.

Russepresident Tobias Flak Strømmen forklarer det slik:

– Det at vi skulle starte russefeiringa så sent som 28. april, hadde blitt en stor sak på skolen. Det var mange som mente det var altfor sent, og det ble påpekt at de andre steder i landet starter mye tidligere. Faktisk er det russ som starter feiringa allerede kommende helg.

Dermed ble det kalt inn til møte med russekullet og skolens ledelse. Flak Strømmen sier at bortimot tre firedeler av elevene stemte for å starte russefeiringa allerede 21. april – mot skoleledelsens ønsker.

Lover å ta det med ro

– Et stort flertall gikk for 21. april, men vi er veldig enige i at det i den første uka ikke skal handle om å feste og drikke mest mulig. Vi tar sikkert en fest den første helga, og roer ned i uka, nettopp for å kunne fokusere på viktige prøver, sier Flak Strømmen.

– Men hvorfor er det så viktig for russen å starte opp med russefeiringa allerede 21. april?

– Hovedfokuset vårt er få brukt klærne, vist fram bussene og hørt russesangene som vi har brukt så sinnssykt mye penger på. Du kan si at tre uker er for kort tid til å rekke over alt vi skal, svarer Flak Strømmen.

Han legger til at de har høstet erfaringer fra fjorårets russekull som ifølge Flak Strømmen startet litt hardt.

– Vi har fått noen tips fra dem, så dette skal nok gå bra, mener han.

– Dere er ikke bekymret for at festing skal gå utover prestasjonene på viktige prøver?

– Nei, vi skal uansett ha fokus på lekser og prøver den uka, sier russepresidenten.

Forventer at de holder avtalen

Om elevene ikke er bekymret, så er rektor Steinar Lio redd for at tidligere start på russefeiringa kan komme til å gå ut over elevenes resultater på viktige prøver.

Han er mildt sagt lite glad for russens beslutning om å starte allerede 21. april.

– På møtet ga jeg uttrykk for ei klar forventning om at elevene venter med russefeiringa til 1. mai, slik vi har avtalt allerede i høst, sier Steinar Lio.

– Det virker ikke som det hjalp?

– Jeg har oppfattet at vi hadde en avtale om at russeaktivitetene ikke skulle starte før 1. mai. Jeg forventer at de forholder seg til det vi var enige om, sier rektor som imidlertid er klar over at skolen ikke har noen sanksjonsmulighet hvis elevene likevel velger å bryte avtalen de inngikk i høst.

Ber om foreldrenes hjelp

Med det som utgangspunkt ber rektor nå russeforeldrene om å ta grep.

– Ja, jeg ber rett og slett om foreldrenes oppmerksomhet og hjelp til å holde igjen. Det er veldig viktig at foreldrene nå hjelper oss med å begrense elevenes russeaktiviteter i ei uke med viktige prøver. Den uka det er snakk om er det prøveeksamener som er en viktig vurderingsplattform for standpunktkarakteren, og det er vesentlig at de gjennomfører med stil, sier rektor Steinar Lio.