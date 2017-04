Kuling og regnvær i Namdalen

Også natt til tirsdag har vært rolig for politiet.

– Rolig i hele fylket i natt, forteller operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Det regner og blåser på kysten, og i løpet av dagen vil det blåse opp til liten kuling i Rørvik. Og på samme sted vil det på det meste regne 9,5 mm og i Kolvreid opp mot 12 mm.

Det vil også stort sett bli regnvær i resten av Namdalen, mens det kan bli noe snø eller sluddbyger i Røyrvik. Temperaturene vil ligge på mellom fem til syv grader på kysten, og noe lignende i Midtre Namdal. Indre deler vil få temperaturer fra pluss fire til ned mot null. Det melder Yr.no

I dagens NA kan du lese at 11 personer er blitt husløse etter brann i Namsos mandag ettermiddag. Les hva de involverte har å fortelle etter husbrannen i Vika.

Les også at Drømmebakeriets oppskrifter nå skal selges, og at det var stort oppmøte da det nye kulturhuset i Grong ble åpnet for publikum.

PS: I dag kan de aller fleste få en pekepinn på om de får igjen på skatten, eller ikke.

NRK Trøndelag skriver at det er stor snøskredfare i Børgefjell. – Pass på hvis du skal hit i påsken, advarer Fjelltjenesten.

T-A skriver i dagens papirutgave at hotellmangel sentraliserer nye Trøndelag. – Alle møter og konferanser blir dobbelt så store i nye Trøndelag. Bare Trondheim og Stjørdal har hoteller med nok rom, mens særlig Steinkjer kan tape stort, skriver avisa.