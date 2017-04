Har ikke fullgode rutiner for oppsamling

NAMSOS: I takt med at antall kunstgressbaner i Norge øker, ser myndighetene med bekymring på den store mengden gummigranulater som feies vekk fra banene – og som til sist havner i havet. I en rapport laget på oppdrag av Miljøverndirektoratet går det fram at tap av gummigranulat fra kunstgressbaner står for cirka 1.500 tonn mikroplast per år.

Den samme rapporten anslår at hver kunstgressbane inneholder 100 tonn gummigranulat, og at den årlig må etterfylles med cirka 10 tonn gummikuler som følge av svinn i forbindelse med snørydding og avrenning, samt kuler som fester seg til fotballspillernes klær og sko.

Har ikke gode rutiner

I Namsos kommune erkjenner avdelingsleder på kommunalteknikk og eiendom, Dagfinn Wagnild at de ikke har fullgode rutiner for å samle opp gummikulene som samler seg langs banen.

– Vi ser at det samler seg opp med kuler etter at banen er brøytet. Gummikulene blir liggende i skråninger rundt Grong sparebankbanen. Vi har manuell opprensking, der det kostes og feies, men ut over det har vi ikke fullgode rutiner for å samle opp eller kvitte oss med dette avfallet, sier han.

Wagnild påpeker imidlertid at kunstgressbanen i Kleppen ikke er i drift hele året.

– Nei. Banen åpnes ikke før den første fotballkampen for sesongen starter i midten av februar, så vi brøyter ikke hele året. Dermed blir ikke forurensningsproblemet i Kleppen like stort som i anlegg som har helårsdrift på sine kunstgressbaner, sier han.

Når det er sagt, er Wagnild klar på at Namsos kommune må ta tak i forurensningsproblemet.

– Vi har registrert at gummikulene representerer et miljøproblem, og Namsos kommune skal selvsagt være med på å ivareta miljøet. Vi må se på måter for gjenbruk eller få til en fullgod opprydding, sier han.

– Er det lagt bestemte planer for dette arbeidet?

– Nei. Så langt er vi bare på diskusjonsstadiet, svarer han.

Vurderer tiltak

Men Miljødirektoratet har vurdert å igangsette tiltak for å redusere forurensninga. Det første tiltaket de skisserer er å se på mulighetene for å bruke andre og mindre miljøskadelige materialer på kunstgressbaner og på sikt fase ut bruken av gummigranulater.

Det tas også til orde for å sikre at kasserte gummikuler tas forsvarlig hånd om. Det er nå igangsatt et prosjekt for innsamling av brukt granulat.

Det tredje tiltaket er å forhindre at tap av gummigranulater fra kunstgressbaner ved å forskriftsfeste krav til drift av kunstgressbaner. Det, tror Miljødirektoratet, kan bidra til å sikre god drift av banene.