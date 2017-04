Hellbillies trekkplaster under Kolvereid-dagene

KOLVEREID: En godt fornøyd martnasgeneral Torkil Marsdal Hanssen kunne onsdag slippe noen av nyhetene til årets Kolvereid-dager i uke 32. Fredag 11. august inntar populære Hellbillies scenen på Kolvereid Torg.

– Vi håper på samme suksess og samme vær som da vi hadde med D.D.E. i fjor, 1.600 løste billett i godværet. Hellbillies er naturligvis det store trekkplasteret i år. Men vi har fortsatt ingen ambisjoner om å være noen musikkfestival, understreker Marsdal Hanssen (bildet).

Flere nyheter kommer

I 2016 var D.D.E. og Isac Elliot de mest kjente artistene på Kolvereid. Hellbillies spilte for øvrig på Terråk i fjor.

Ifølge hovedkomiteens leder arbeides det også med et ungdomstilbud på torsdag og dansemusikk til lørdag, men disse artistene er ikke klare.

– Det kommer nok noen flere drypp med nyheter utover våren, lover Marsdal Hansen.

Tivoli og karneval igjen

Fjorårets arrangement gikk med nær 100.000 kroner i overskudd. Evalueringa viste at mye er på rett veg, ikke minst med ei bredere martnasgate som møteplass for kjenninger og fokus på lokale artister via NTE-scenen oppe i gata.

Samtidig forsvinner fjorårets nykommer «Barnas Festival». Det som nok vil glede mange barn er at det tradisjonsrike tivoliet igjen er på plass. Kontrakten med Bergstrøms Tivoli er for lengst undertegnet.

– Mange vil sikkert også sette pris på at et annet tradisjonsrikt arrangement er tilbake igjen, nemlig karnevalsopptoget under avslutninga. Både lag, arbeidsplasser og vennegjenger blir nå kontaktet for å stille i toger, røper Torkil Marsdal Hanssen.