Spiller i Bergen, Murmansk og Mo – på tre dager

NAMSOS: Det blir travelt for gjengen i D.D.E. i sommer. Ikke bare skal de på den tradisjonelle sommerturneen, men de har også et ellevilt prosjekt på gang.

– Vi innleder egentlig sommeren med å lage en tv-dokumentar om sangen som har betydd mest for oss. «Vinsjan på kaia» var en katalysator da vi startet, og har vært en av bærebjelkene i repertoaret opp gjennom åra, sier Eivind Berre som sammen med Eskil Brøndbo presenterer planene for NA.

I dybden på sangen

Det er nettopp tv-dokumentaren som er en av bakgrunnene til at D.D.E. nettopp skal besøke Bergen, Murmansk og Mo – på kun tre dager.

– Det blir en dokumentar om sangen der vi skal se på hvorfor en hel generasjon har trykt den til sitt bryst. «Vinsjan på kaia» ble av Dagsavisen kåret til Norges nye nasjonalsang for et par år siden, begrunnet med at «Vinsjan på kaia» med D.D.E. ser finere enn noen andre de små menneskene i det store landet. Og det store i det små. Det blir spennende å komme litt mer i dybden på sangen, sier Berre.

– I tillegg handler det litt om å finne fellesnevnere rundt sjømannslivet som sangen handler om, og knytte det opp mot de tre byene. Bergen, Murmansk og Mo, legger Eskil Brøndbo til.

Hektisk program

I fjor fikk Åge Aleksandersen oppfylt sin store drøm da han spilte i Royal Albert Hall. Nå er D.D.E. altså klare med et liknende prosjekt.

– Dette er egentlig noe vi har snakket om ei god stund – og fleipet litt med, og så har vi en propell i gruppa som har stått litt på for at vi skal gjennomføre dette, sier Brøndbo.

Og nå blir det en realitet. Torsdag 15. juni starter D.D.E. på Ole Bull Scene i Bergen, dagen etter fortsetter de til Russland og Murmansk, før bandet avslutter den intensive turneen i Mo i Rana bak Scandic Meyergården.

– I Bergen og Mo i Rana har vi spilt mange ganger. I Mo spilte vi første gang i 1995, og det var da suksessen tok av. 4.500 kom på konserten – arrangøren hadde «gammel kontrakt» og tjente vel seg styrtrik på konserten, smiler Berre.

Det blir nok likevel mest spesielt å spille i Murmansk.

– Har dere vært der før?

– Njet, svarer Brøndbo.

Fra Russland til Flatanger

Verken Berre eller Brøndbo har vært i Russland før, og tror det blir en spennende opplevelse å spiller i Murmansk.

– Det blir jo en spesiell opplevelse å spille i Murmansk, så det ser vi veldig fram til, sier Berre.

– Tror dere det kommer mange på konserten der da?

– He he, det vet vi jo ikke, sier Brøndbo.

– Konserten i Murmansk gjøres primært for tv-dokumentaren spesielt, men et meget begrenset antall pakker med konsert, reise og overnatting vil bli tilgjengelig. Disse får i tillegg en ekstra dag i Murmansk med sightseeing og russisk gallamiddag, sier Berre.

Etter den elleville turneen venter to ukers ferie, før neste stoppested blir Flatanger.

– For tjue år siden gjorde vi et intervju med VG på Zanzibar Inn, og da lovte vi driveren at vi skulle komme å spille konsert. Nå, 20 år senere, blir det så vi skal spille der, sier Brøndbo.

Utgangspunktet for konserten er at både D.D.E. og NA har jublieum i år.

– Da fant vi ut at dette blir en fin liten jubileumsgave til Namdalen og våre lesere. Derfor vi gjør dette sammen med D.D.E. 30. juni. Samme kveld kommer færingen – som har seglet fra Bindal – i land. Så det blir på en måte avslutninga på jubileumsseilaset. Og da blir det nok folkefest, sier sjefredaktør i NA, Kim Riseth.

Riseth forteller at 500 billetter blir lagt ut for salg – og noen av dem kommer NA til å tilby abonnentene til en svært gunstig pris.